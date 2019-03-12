Процесс «Кузнецов vs. Фадина»

13 марта 2019 года, в 16:00, в кабинете №503 Центрального районного «суда» в Омске начнётся рассмотрение искового заявления правозащитника, председателя Омского областного комитета по правам человека (КПЧ) к администрации города Омска о незаконности решений, принятых в рамках т.н. реформы муниципального транспорта.

В иске к администрации Омска Кузнецов требует:

1. Признать незаконными и нарушающими права потребителя односторонние действия с 11.02.2019 г ответчика, Администрации г. Омска, по изменению условий публичного договора приобретения электронной транспортной карты №000224535 от 04.01.2019 г, на проезд в общественном транспорте по 18 рублей за пассажиропоездку, с истцом, Кузнецовым Валентином Николаевичем.

2. Взыскать с Администрации г. Омска в пользу Кузнецова Валентина Николаевича 12 (двенадцать) рублей упущенной выгоды.

3. Взыскать с Администрации г. Омска в пользу Кузнецова Валентина Николаевича моральный вред в размере 10 (десяти) тысяч рублей, за нарушение его прав, как потребителя.

Подробнее обоснование иска см. на сайте «Омск Политический».