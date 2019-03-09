Нам бы их настрой!

Агентство Региональных Исследований опубликовало данные февральского замера Индекса делового климата на рынке услуг Омска. Текущее значение ИДК-Омск после сезонной фильтрации оказалось равным 46%. Как отмечается в отчете АРИ, это «укладывается в диапазон средних уровней последних лет (45–48)% и означает сохранение тренда слабого спада». Долгосрочные ожидания перешли в зону сдержанного оптимизма (53%), а месячный прогноз преодолел шестидесятипроцентную планку (61%), что впрочем, вполне соответствует колебаниям рыночных настроений при выходе из январского застоя.

На омском рынке услуг, так же, как и на общероссийском, отмечен резкий рост новых заказов (60%) и тоже на фоне значительных темпов инфляционного давления на бизнес: 72% рост затрат при 54% — цен и тарифов на собственные услуги. Правда, в краткосрочном прогнозе эксперты ожидают заметного ослабления инфляции и, соответственно, сужения инфляционной вилки (до 57% и 52%). Занятость в Омске в продолжает медленно сокращаться уже полгода подряд (февральские темпы — 43%).

Эксперты двух основных сегментов ИДК-Омск сохранили резкое расхождение в оценках состояния рынка: медийщики и торговцы оценили текущее и долгосрочное рыночное настроение на 38% и 32%, соответственно, а их коллеги и сегмента недвижимости — на 61% и 75%.

Полностью отчет АРИ об Индексе делового климата см. на сайте Омского Медиасообщества.