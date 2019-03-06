Лучший твой подарочек — это я!

Чтобы избавить себя от мучительного выбора подарка к «женскому дню», редакция ДО-инфо решила поступить проще, предложив самим бенефициаркам этого странного праздника ответить на вопрос «Кого бы вы хотели получить в подарок?».

Помните, как в «Дне сурка» устраивали аукцион холостяков? Так у нас будет нечто похожее. Только не аукцион, а голосовалка. И не за лучшего холостяка, а… за наиболее перспективного мужчину.

Никаких вопросов о критериях отбора в эту великолепную дюжину мы не принимаем: как-то она сформировалась экспромтом, из того, что вспомнилось, с небольшой долей юмора, с очевидным уклоном в медиа, но с приличным разбросом и по возрасту, и по статусу, и по брутальности… В общем, смотрите, думайте, голосуйте — вместе посмотрим, что получится.