Всё относительно. Особенно цифры

За неделю число заболевших в областном центре выросло на 250 человек, но уровень превышения эпидпорога уменьшили втрое

После начала эпидемического сезона управление Роспотребнадзора по Омской области еженедельно публикует сводки о заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным ведомства, по области за минувшую неделю (4-10 февраля) зарегистрировано 14716 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, что на 1,2% выше уровня предыдущей недели. Средняя по региону заболеваемость остаётся на 17,1% ниже эпидемического порога.

Основная масса больных приходится на Омск, где за 7 дней к врачам с ОРВИ обратились 11716 человек, а заболеваемость гриппом и ОРВИ, как извещает Роспотребнадзор, на 7,5% превысила эпидемический порог.

Между тем, ранее управление сообщало, что с 28 января по 3 февраля в областном центре было зарегистрировано меньше больных (11470 случаев), однако превышение эпидпорога оценивалось на 20,7%. Это коррелирует с данными Санкт-Петербургского НИИ гриппа о том, что в Омске заболеваемость на 22,4% выше порогового значения. Как еще в восьми городах Сибирского округа, «пороги превышены за счет заболеваемости среди взрослого населения и детей 3-6 и 7-14 лет».

Омские медики предупреждают, что в структуре циркулирующих респираторных вирусов растёт доля вирусов гриппа типа А, в осноном — А (H1N1)09. Соответственно, доля вирусов не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие) снижается. Всего с начала нынешнего эпидсезона вирусы гриппа обнаружены у 58 больных, в том числе А/Н3N2 — у 25, A(H1N1)pdm — у 33 (все не привиты против гриппа).

Карта © НИИ гриппа им. Смородинцева