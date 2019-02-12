О дайте, дайте нам архитектора!

Актив архитектурного сообщества уверен, что непрофессиональный главный архитектор — главная проблема Омска.

Правление омского отделения Союза архитекторов России предложило губернатору Александру Буркову встретиться для обсуждения состояния архитектурной среды и проблем градостроительства города. Причем, главной проблемой представители организации назвали непрофессионализм чиновников, отвечающих за архитектуру, а именно — «отсутствие профессиональных архитекторов на должностях главных архитекторов в округах и на должности главного архитектора города».

Заседание правления состоялось за неделю до назначения вице-мэром и главным архитектором Омска 44-летнего юриста Михаила Губин, по тенденции последнего года — земляка губернатора, успевшего поработать в руководстве депархитектуры Екатеринбурга.

Проблему утраты профессиональных критериев представители сообщества поставили выше необходимости переработки генплана, актуализации цифровых топокарт, сохранения исторического наследия, полноценного ремонта дорог и прокладки ливневой канализации.

Архитекторы также предлагают отменить распоряжение Леонида Полежаева, установившего особый режим градостроительного регулирования для центра Омска. Напомним, это было сделано в период строительства метромоста, для ускорения которого тогдашний губернатор фактически отнял полномочия у местного самоуправления и передал их минкульту. Зато другую «новацию» Полежаева — архсовет при губернаторе — Союз архитекторов предлагает вернуть в статусе «экспертного».

Фото Татьяны Ильиной.