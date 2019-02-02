Летов — наше народное всё

2 февраля в Новосибирске состоялась очная защита проектов и определение лауреатов сибирской региональной премии «Серебряный Лучник» в сфере связей с общественностью. В шести номинациях креаторы из Новосибирска, Красноярска, Омска и других сибирских городов представили 18 проектов, ранее отобранных экспертами.

Победителем окружного «лучника» стала кампания по «продвижению мировой премьеры мюзикла «Винил»: как с успехом продать незнакомый спектакль» красноярских пиарщиков.

В номинации «Развитие и продвижение территорий» участвовала общественная кампания «Наше имя – Летов!», которую представили автор Виктор Корб и координатор Георгий Шершнёв. Кампания, без преувеличения, стала самым ярким событием не только в конкурсе «Великие имена России», но и всего прошлого пиар-года. И хотя Егора Летова не допустили до участия в финальном голосовании за присвоение омскому аэропорту имени рок-музыканта, именно он выглядел явным фаворитом — и до сих пор упоминается, как символ всероссийской акции. Отметим, проект с практически нулевым бюджетом был реализован исключительно силами добровольцев. В окружном конкурсе он завоевал «Приз зрительских симпатий».

Победу же в номинации жюри присудило организатору гастрономического фестиваля «Север» Максиму Миронову из Норильска.

Проект Натальи Орловой — благотворительный волейбольный турнир «Игры со смыслом» в Омске — был номинирован в категории «Коммуникация в благотворительности». Победителем в ней стал второй номинант — спектакль «Если небо взять рукою», поставленный в Красноярске Натальей Машеговой.