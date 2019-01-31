Дела идут плохо? Зато хорошо смотрятся

Ввод в эксплуатацию общей площади жилья в декабре вдвое превысил показатель того же месяца 2017 года: 144,4 тыс. кв. метров против 71,4 тыс. годом ранее. Совокупный результат отрасли за 12 месяцев составил 506,3 тыс. кв. метров — это второй результат за последние годы после худшего в 2017 году — 458,3 тыс. кв. метров.

По итогам 2018 года крупные застройщики сдали 342,5 тыс. кв. метров (68%) жилых новостроек, индивидуальные — 163,8 тыс. кв. метров (32%). В декабре же компании обеспечили треть годового ввода — 122,2 тыс. кв. метров (85% от общего результата месяца), на частников пришлось 22,2 тыс. кв. метров (15%).

Таким образом, за год организации увеличили ввод жилья в эксплуатацию на 18%, граждане уменьшили на 3%.

Впрочем, обольщаться ростом цифр не стоит: с 2016 года строительный сегмент устойчиво сползает вниз. Причем, налицо тенденция ухудшения показателей: результаты от месяца к месяцу колеблются, но если раньше на 3-4 месяца падения относительно того же месяца предыдущего года приходилось 8-9 месяцев роста, то 2017-м спад отмечался 9 месяцев, в 2018 году — шесть.

Даже декабрьские «пики», наблюдаемые на диаграммах с 2013 года и одномоментно улучшающие показатели отрасли, постепенно становятся ниже. Примечательно, что эту аномалию обеспечивают только организации-застройщики, у которых после рекордного декабря из года в год в январе образуется провал. Граждане же, самостоятельно строящие индивидуальное жилье, сохраняют среднестатистические темпы, на их долю приходится около трети вводимых в области площадей. Кстати, в январе 2018 года соотношение сегментов было 85% на 15%, а в декабре стало 15% на 85%.

Диаграмма © АРИ