Банкиры должны сидеть в тюрьме?

Генпрокуратура РФ отказала бизнес-омбудсмену Борису Титову в просьбе смягчить меру пресечения бизнесменам, находящимся в розыске и под уголовными делами. В т.н. «Список Титова», представленный около года назад, сейчас включены девять предпринимателей, скрывающихся от российского правосудия за рубежом. В обращении в генпрокуратуру Титов просил предоставить им гарантии участия в следственных действиях и защите своих интересов, в частности — назначить меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Как сообщили РБК в пресс-службе бизнес-омбудсмена, заместитель генерального прокурора Виктор Гринь отклонил ходатайство в отношении четверых бизнесменов, находящимся в розыске, которым суды заочно назначили заключение под стражу. Речь идет о Георгии Трефилове (Москва, экс-совладелец холдинга «Марта» и ритейлера Billa)​, Василии Дякуне (Омск, «Центр поддержки строительного комплекса Первой гильдии строителей», «Сибирский банк «Сириус»), Владимире Зюзине (Мурманск) и Семене Москотове (Краснодар).

Как отметили в аппарате Титова, в своём ответе Виктор Гринь назвал обоснованным постановления об аресте всех четверых с «учетом тяжести содеянного».

В отношении еще пятерых бизнесменов из списка судебных решений об ограничении свободы нет.

Напомним, банк «Сириус» лишился лицензии Центробанка 23 января 2017 года. Он был создан в 2012 году в Москве и назывался «Феникс Капитал Банк», с 2013 года работает в Омске под новым названием Единый строительный банк. По данным KVnews, кредитное учреждение контролировали братья Мацелевичи, а «крупнейшими собственниками банка являлись известный омский предприниматель Виктор Шкуренко (19,99%) и находящийся в международном розыске Василий Дякун (20%), заочно обвиненный в обналичке и соучастии в ОПГ Мацелевича».

Ранее Титов выступал в поддержку еще одного известного омского предпринимателя и политика, владельца и руководителя компании «Акция» Сергея Калинина. Но это также не помогло улучшить положение самого богатого омского депутата, по-прежнему находящегося в заключении в ходе расследования «газового дела».

Виктор Гринь в 90-годы работал заместителем прокурора Омской области и приобрел скандальную известность фразой о том, что прокуратура является надежным звеном в команде губернатора.

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