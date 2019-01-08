Перегибы в других местах

2018 год завершился слабым спадом деловой активности.

Агентство Региональных Исследований уточняет, что текущее значение Индекса делового климата (ИДК-Омск) на рынке услуг по итогам декабря составило 48%, что совпадает и со среднегодовым значением 2017 и 2018 годов. Аналитики АРИ обращают внимание на существенное отличие ситуации в эти годы, которое можно заметить при анализе трендов: перегиб тенденции, с восходящей на нисходящую, приходится на середину 2018 года. Еще более явно негативная тенденция прослеживается по динамике индекса долгосрочных ожиданий: текущее значение его обвалилось до второго после конца 2014 – начала 2015 годов уровня в 26%, а рекордная пятимесячная длительность непрерывного снижения этого ключевого показателя рыночных настроений легко объясняет и абсолютный рекорд падения тренда (см. синюю линию на основной диаграмме). Это настроение выражено и в самом низком за всю историю построения ИДК-Омск значении месячного прогноза: для января оно составило 20% (фактическое значение будет выше, поскольку пересчитывается с учетом сезонных колебаний, но это негативное достижение является существенным само по себе).

На омском рынке услуг, по данным АРИ, шестой месяц подряд сохраняется тенденция снижения индекса новых заказов (к декабрю оно зафиксировано на уровне 41%). Впервые с декабря 2016 года отмечено превышение роста отпускных цен над закупочными: 57% против 51% (таким образом, кстати, полностью подтвердился краткосрочный прогноз, сделанный АРИ в прошлом отчете). Впрочем, уже в прогнозе на январь респонденты ожидают резкого отскока к более привычному соотношению, характерному для значительного инфляционного давления на бизнес: 76% для затрат при 52% для цен и тарифов на собственные услуги.

Рекордные значения прогнозных оценок стали результатом редкой синхронности изменения настроений представителей двух основных сегментов ИДК-Омск: от начала 2019 года никто не ждет улучшения рыночной ситуации, при этом медийщики и торговцы настроены чуть менее пессимистично, чем риэлторы, и в текущих (22% против 18%), и в долгосрочных оценках (27% против 25%).