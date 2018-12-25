Всё летит в дизайн

Общественная палата РФ на сайте проекта «Великие имена России» сообщила о следующем этапе процесса присвоения имен 47 аэропортам. В течение оставшейся до конца года недели секретарь ОП РФ Валерий Фадеев планирует встретиться с собственниками и менеджментом «ряда аэропортов-участников проекта» для обсуждения дальнейшей процедуры, а конкретно — «перспективы оформления специальных экспозиционных зон, посвященных победителям конкурса».

Дизайнерские проекты для аэропортов также могут быть выбраны по итогам конкурса, необходимость объявления которого пока еще обсуждается. Сам Фадеев полагает, что «к обсуждению идей и концепций должны быть подключены представители научного, исторического и музейного сообщества, эксперты и широкая общественность». Общественная палата же возьмет на себя обеспечение этого открытого диалога, как ранее — проведение конкурса имен.

Накануне в эфире программы «Вести» были обнародованы результаты последнего тура, по выбору «города для имени» — среди пяти аэропортов, которые «не поделили» героев:

• Архангельск – Федор Абрамов;

• Внуково (Москва) – Андрей Туполев;

• Нижневартовск – Виктор Муравленко;

• Пенза – Виссарион Белинский;

• Санкт-Петербург – Федор Достоевский.

Выбор имени для омского аэропорта уже стал легендарным, а Егор Летов, которого вопреки массовой всероссийской поддержке не включили в шорт-лист, преподносится как главный претендент. В той же программе диктор сообщила: «Острая дискуссия в соцсетях развернулась вокруг названия аэропорта в Омске. Дело в том, что в шорт-листе было имя поэта и основателя рок-группы «Гражданская оборона» Егора Летова. Часть горожан отдала голоса за него, но победил все-таки генерал Дмитрий Карбышев».

Иллюстрация © Алексей Зорин, Олег Скрэтч, 2018.