Летов и теперь живее всех?

Сайт «Серебряный лучник. Сибирь» опубликовал списки участников регионального этапа национальной премии в области развития общественных связей за 2018 год.

Общественная инициатива по присвоению аэропорту Омск-Центральный имени великого русского поэта и рок-музыканта Егора Летова представлена в номинации «Развитие и продвижение территорий».

Омский проект заявлен от имени инициативной группы и будет конкурировать за попадание в финал всероссийского конкурса с десятью проектами из Новосибирска, Норильска, Красноярска, Кемерова и Иркутска. Диапазон PR-проектов — широчайший: от кинопоказов на лужайке — до международного конкурса скрипачей и от локального пляжного фестиваля — до общесибирского проекта, рекламирующего… зимние пляжи как новый туристический ресурс.

В кратком описании летовской инициативы сообщается, что она была реализована «в рамках всероссийского проекта «Великие имена России» и стала одним из самых ярких и резонансных событий 2018 года. PR-кампания по поддержке инициативы осуществлялась полностью на некоммерческих, самоорганизующихся началах группой гражданских активистов и профессионалов. При этом основным ресурсом кампании стал сам образ Егора Летова и его творческое наследие, являющееся одним из мощных компонентов территориального маркетинга Омска».

Омичи представлены и в других номинациях конкурса. Причем, два участника заявились сразу в двух номинациях: IT-компания АНТЕ — в корпоративных и благотворительных коммуникациях, а Юлия Чешагорова с проектом «Экоробка» — в благотворительности и в продвижении социальных программ. В последней номинации с Юлией будет соревноваться еще один омич, Станислав Карант, представляющий социальный проект «Кладовка». В «маркетинговых коммуникациях» тоже будут конкурировать известные омские компании: РА «Коперник» — с проектом «Месяц современного искусства» в «МЕГА Омск» и агентство «Делфи» со своим «Клубом Читающих Бизнесменов».

В иллюстрациях использованы работы Виктора Корба в смешанных жанрах и технике, созданные в рамках кампании «Наше имя — Летов!»