Бесконечный апрель, негасимый апрель

Сервис Яндекс.Музыка изготовил настенный календарь на 2019 год, оформленный по мотивам текстов великого сибирского панка.

Агентство ПАН так описывает фирменную продукцию ЯМ: «Картинка, выдержанная в сюрреалистичном стиле изображает мрачноватый мир, населенный разнообразными животными и людьми в странных сочетаниях, венчает который радуга. В календарном блоке между мартом и маем расположен месяц с названием «бесконечный апрель».

Отмечается также, что «каждая деталь этого чудного мира — это предметы и герои его (Егора Летова — ПАН) песен, в которых легко можно распознать точные цитаты».

В паблике «Наше имя — Летов» в Фейсбуке опубликован пост с приглашением принять участие в конкурсе на разгадывание запутанного сюжета. Самым активным участникам, тем, кто «первым даст самый полный и точный список ответов на эту рисованную загадку», обещают в качестве приза подарить сами календари от Яндекс.Музыки.

А самые нетерпеливые и преданные поклонники Егора Летова могут скачать оригинал-макеты календаря из облака Яндекс.Музыки.