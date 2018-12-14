Ну, теперь за айфоном

Борьба с продавцом тянулась полгода — и в одиночку, и с помощью Роспотребнадзора. Суд в Омске встал на сторону потребителя и взыскал в его пользу 37 710 рублей.

Омичка купила в салоне «Евросеть-Ритейл» смартфон Lenowo с аксессуарами на 12 тысяч рублей в середине мая 2017 года. Незадолго до окончания годичной гарантии сенсорный экран перестал адекватно реагировать на прикосновения. Из-за этого владелица сдала смартфон в сервисный центр. Через три недели ей вручили справку об исправном состоянии аппарата, но поскольку сенсор по-прежнему не работал, она отказалась получать его. В ответ ей предложили снова сдать гаджет в ремонт — но уже за деньги.

Спустя еще три месяца (137 дней после сдачи) оказалось, что телефон не поддается ремонту «из-за отсутствия в сервисном центре запасных частей». Заявление покупательницы о полюбовном возврате 12 тысяч отклонили, послав ее дальше — в авторизованный сервисный центр производителя.

После обращения хозяйки смартфона в Консультационный центр Роспотребнадзора и подачи иска суд назначил экспертизу, которая выявила существенный дефект, вызванный производственным браком, и тот факт, что «ремонтных работ с аппаратом не производилось».

Суд взыскал в пользу покупательницы 37 709 рублей 57 копеек (9 990 — цена смартфона Lenowo; 998 рублей — аксессуары; 2665 рублей 10 копеек — проценты по кредиту; 6 153 рублей 28 копеек — неустойка; 3 500 рублей — юридическая помощь; 3 000 рублей — компенсация морального вреда; 11 403 рублей 19 копеек — штраф за неудовлетворение требований в добровольном порядке).

Отметим, за полгода препирательств «Евросеть-Ритейл» успела преобразоваться в «Сеть Связной», которой и предстоит расплачиваться после вступления решения в законную силу.

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