Не писатель ты нам! Не лауреат!

Свой разоблачительный пикет члены КПРФ приурочили к столетию нобелевского лауреата, умершего десять лет назад.

Они не согласны с признанием Солженицына моральным авторитетом, «честью и совестью нации». Для них он ярый антисоветчик и мифотворец. Собственное определение юбиляра они написали на транспаранте — «Солженицын — тыпредатель» — и расположились под мемориальной доской Пушкину (на углу улиц Думской и Пушкина). Правда, великий поэт в ряд не вписался, оставаясь выше строя желающих сбросить Солженицына с корабля истории и вычеркнуть из писателей.

Депутат горсовета Иван Федин заявил, что в своих произведениях Александр Солженицын искажал (завышал) численность репрессированных, изображая «Советское государство как бесчеловечный концлагерь, потому что ему это было выгодно… Кроме того, Солженицын восхищался коллаборационистами и призывал западных лидеров к настойчивому вмешательству во внутренние дела СССР».

По версии газеты «Красный путь», высказанное в прошлом декабре предложение ЮНЕСКО объявить 2018-й Годом Солженицына следует считать благодарностью писателю «за особую роль в уничтожении Советской власти и Советского Союза». Негодование вызвала и новая традиция «Пушкинки», выдающей «писательские» читательские билеты новичкам, которые записались в библиотеку в дни юбилеев классиков. Так, незадолго до «солженицынских» омичи могли получить «тургеневские» билеты.

Молодые протестующие, явно не заставшие время, когда книги Солженицына изымали из библиотек, призвали исключить его произведения из программы школ и вузов. Это, видимо, должно утешить «брошенных» усопших классиков: «Писателей, у которых в этом году тоже был юбилей (Тургенев, Чернышевский) наши власти, в том числе и омские, словно бы забыли».

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