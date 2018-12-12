Долгосрочный падает — текущий не поднимается

По данным свежего отчета Агентства Региональных Исследований, актуальное значение Индекса делового климата (ИДК-Омск) впервые с июля перестало снижаться и по итогам ноября зафиксировалось на уровне стабильности 51%. Первичный показатель, без сезонной фильтрации, равен 45%. Среднегодовое значение ИДК-Омск сохраняется на уровне стабильности слабого спада — 48%. Индекс долгосрочных ожиданий сохранил понижательный тренд, опустившись еще на один пункт — до 41%.

Для сравнения: индекс PMI сферы услуг России в конце ноября, наоборот, снизился почти на полтора пункта: с 56,9% до 55,6%. Специалисты АРИ отмечают, что «несмотря на существенное отличие волатильности и текущую асинхронность омского и российского индексов, их тренды на длинных периодах имеют похожий рисунок».

В Омске динамика реализации, незавершенных заказов и занятости чуть улучшилась, но они по-прежнему слабо снижались (45%, 48% и 43%, соответственно, без сезонной фильтрации). Рост отпускных цен в ноябре почти сравнялся с ростом затрат (60% и 59%), а в краткосрочном прогнозе респонденты ожидают даже обратного соотношения (54% и 62%), возможно, связывая это с ажиотажным предновогодним спросом.

Показатели по основным сегментам ИДК-Омск, недвижимости и медиа и торговли, по-прежнему меняются асинхронно. В ноябре риэлторы фиксировали стагнацию и в текущей, и в долгосрочной динамике рынка (по 50%), а их коллеги сохранили сдержанный пессимизм в текущих (40%) и существенный — в долгосрочных оценках (32%).

Полностью отчёт АРИ и основные диаграммы см. на сайте Омского Медиасообщества.