Проектируем города, строим магазины

Медаль Захарова за лучший реализованный проект получил коллектив Бегуна.

В Омске подвели итоги выставки-конкурса архитектурных произведений «Своя линия 2018». Выставка работала в музее «Искусство Омска» с 23 ноября. Конкурс проводился в двух номинациях — проект и реализация. По его итогам была вручена главная награда — медаль Омского союза архитекторов имени Ю.А. Захарова. Работы оценивало жюри, в состав которого, как отметили в организации, «впервые вошли только участники конкурса».

Победу в номинации «Лучшая реализация (постройка) архитектурного проекта» и медаль «За высокие профессиональные достижения в архитектуре» имени Юрия Алексеевича Захарова» получил творческий коллектив под руководством Александра Бегуна (пред. правления ООО САР) за воплощенный проект «Административно-торговый комплекс по ул. Бульварная».

Золотым дипломом в этой номинации отмечены архитекторы-проектировщики «Многоквартирного жилого дома со встроенной автопарковкой по ул. Сенная» — авторский коллектив под руководством Романа Воробьева (зам. пред. правления ООО САР).

В номинации «Лучший архитектурный проект» золотым дипломом отмечена победная работа «Генеральный план городского округа г. Симферополь Республики Крым» коллектива под руководством Ирины Стуканевой (член правления ООО САР).

Фото © arch-omsk.ru