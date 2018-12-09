Не пытайтесь перекадастрить Омск

Бизнес смотрит на обещанные цифры — и не верит.

На минувшей неделе в Омске произошли два события, с виду — взаимосвязанные, на практике — параллельные. Речь идет о подписании губернатором и президентом Союза предпринимателей Соглашения о сотрудничестве на собрании организации 7 декабря и публичные слушания по проекту постановления облправительства о расчете размера арендной платы за землю 5 декабря. Оба мероприятия проходили на одной площадке — в Конгресс-центре — и были посвящены бизнес-климату в регионе.

Методика оценки аренды земли в Омске по постановлению облправительства 108-П уже несколько лет остается предметом споров, слушаний и судов, вплоть до Верховного. Как пояснил на слушаниях замглавы минимущества Евгений Козлов, в соответствии с предлагаемыми поправками, арендная плата за землю должна оцениваться на основании кадастровой, а не рыночной стоимости с применением экономически обоснованных коэффициентов. Помимо регулярной переоценки в ходе кадастровых работ для участков должна устанавливаться «доходность». Она, в свою очередь, связана с категорией земель и разрешённым видом использования участка.

В соответствии с результатами анализа рынка недвижимости ООО «ОМЭКС» подготовило расчет доходности участков и коэффициентов. Дифференцированные коэффициенты составляют от 3% до 5,9% кадастровой стоимости. Исходя из них чиновники предполагают снижение арендной платы за земельные участки от 10% до 50%. Однако по расчетам предпринимателя Валерия Кокорина, после принятия новых правил платежи вырастут, окончательно убивая сферу бытового обслуживания и «социалку». «На самом деле этот документ определяет инвестиционную политику в регионе», — напомнил он.

Об этом климате говорилось и на встрече Александра Буркова с Союзом предпринимателей. Губернатор отметил, что кроме пересмотра арендных ставок власть решила снизить выкупную стоимость земли для малого бизнеса с 40% кадастровой стоимости до 10%: «Мы идём на это, рассчитывая на перспективы развития существующего бизнеса и создание нового бизнеса».

Отметим, президенты Союза предпринимателей не раз заключали соглашение с губернатором (уже третьим) и с мэром (сейчас — пятый), но что-то на инвестиционный и бизнес-климат это влияет слабо.

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