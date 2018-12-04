Кредит на свадьбу, заначка на развод

«Крепость семьи» в регионе остается выше средней по Сибири.

Новосибирскстат обнародовал данные бракоразводной статистики по Сибирскому федеральному округу за 9 месяцев 2018 года. В январе-сентябре в Сибири зарегистрировано 101,5 тыс. браков (91,3% к тому же периоду 2017 года) и 64,7 тыс. разводов (100,2%). То есть, в среднем по округу на 100 браков приходится 64 развода.

ЗАГСы Омской области за три квартала зарегистрировали 15405 браков и 6427 разводов. Таким образом, на 100 свадеб в области пришлось 62 развода, что ниже среднего уровня.

Самые крепкие семьи в СФО создают жители Тывы: 33 развода на 100 браков. Это единственный регион Сибири, в котором распадается менее половины браков. Примечательно, что «исключенный» из Сибири Забайкальский край оказался рекордсменом по разводам: за этот период было заключено 5220 новых браков, а 3591 распался — 69 разводов на 100 браков. Также уходящая в Дальневосточный округ Бурятия, напротив, показывает число разводов ниже среднесибирского уровня: 59 на 100 бракосочетаний.