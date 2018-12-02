Мы говорим Омск — подразумеваем Летов

Агентство Региональных Исследований обнародовало результаты экспресс-анализа статистики интернет-поиска в Гугле по запросам «Егор Летов» и «Омск» во временном и территориальном разрезах.

Наибольший интерес к имени и творчеству легендарного лидера группы «Гражданская оборона» среди российских регионов в последний месяц проявляли пользователи Омской, Псковской и Орловской областей. Среди стран в лидерах — Россия, Беларусь и Латвия. При этом по доле запросов «Егор Летов» в совокупном объеме с запросами по слову Омск, в лидеры с 37% вышла Украина.

Комментируя сравнительные данные о частотности поискового запроса «Егор Летов» за три периода (14 лет, 12 месяцев и тридцать последних дней), аналитики АРИ обращают внимание на то, что за 14 лет лидером по поиску Егора Летова среди российских регионов является Новгородская область, второе-третье места — у Мурманской области и Карелии (по 97% от новгородского показателя), а число запросов из Омской области составляет лишь 87% от уровня лидера. При этом за последний год и последний месяц Омская область крепко удерживает лидерство, Псковская (98%) и Орловская (95%) области отстают незначительно, а другие регионы — с заметным отрывом.

Заметные изменения в уровне и в распределении интереса к Егору Летову и к Омску (городу, в котором великий поэт и музыкант родился, жил, умер и был похоронен в 2008 году) специалисты АРИ связывают с резонансом, вызванным общественной кампанией по присвоению имени Летова аэропорту Омск-Центральный (Letov International Airport). Действительно, на диаграмме сервиса Google.trends наглядно отражено, что количество запросов в ноябре 2018 года стало вторым-третьим за весь четырнадцатилетний период мониторинга, уступая лишь февралю 2008 года, когда лидер культовой панк-группы «Гражданская оборона» скончался, и совпадая с уровнем, показанным в десятилетнюю годовщину этого события, в феврале 2018 года.

Неудивительно, что в лидерах рейтинга по относительному числу запросов «Егор Летов» — страны с крупной и активной русскоязычной диаспорой. При этом у некоторых стран этот показатель со временем снижается (у Беларуси — с 84% до 59%, а у Украины — с 52% до 27% от российского уровня) а у других, наоборот, увеличивается (у Латвии — с 21% до 42%, у Грузии — с 12% до 23%, у Литвы — с 3-5% до 21%, у Узбекистана — с 8-10% до 19%).

Примечательно и то, как меняется доля поискового запроса «Егор Летов» в совокупном объеме с запросом «Омск». За последний год (сравнение данных за 12 месяцев и за тридцать дней) соответствующая доля запросов из Украины выросла с 24% до 37%, из Беларуси — с 26% до 28%, из Германии — с 3% до 8% и из Казахстана — с 1% до 2%. Актуальную ситуацию см. на заглавной диаграмме новости.

Столь явную и устойчивую связь двух брэндов, по оценкам аналитиков АРИ, «вряд ли можно игнорировать, разрабатывая серьезные программы территориального маркетинга и, в целом, развития Омска».

Таблицы и диаграммы © Агентство Региональных Исследований, 2018.