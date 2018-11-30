В первый раз — трагедия, во второй — реконструкция

Патриотическую акцию финансирует Росмолодежь
6 декабря в колледже Омского государственного медицинского университета состоится историко-культурная акция — «Реконструкция исторических событий «Блокада Ленинграда». С этим проектом организаторы выиграли грант «Живая история» во всероссийском конкурсе молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи.
К реконструкции блокадных событий планируется привлечь 300 студентов колледжа, Омского института водного транспорта и воспитанников кадетской школы-интерната №9.
Как отмечается на сайте ОмГМУ, реконструкция призвана «развить интерес обучающихся к истории Великой Отечественной войны, пробудить чувство сострадания и гордости за стойкость своего народа в период блокады Ленинграда». А личное участие повлияет на формирование «активной жизненной позиции».
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