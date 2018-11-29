Самоуправленческая лестница

До этого Сергей Федоров был главой Атрачинского поселения.
Больше пяти месяцев Тюкалинск оставался без «городского головы». 16 июля ушел в отставку прежний мэр райцентра Виктор Воротников, нового рассчитывали избрать в сентябре, но смогли это сделать только 23 ноября. На заседании городского Совета «единогласным решением депутатов» главой Тюкалинска избран Сергей Фёдоров. После этого в Центре народного творчества состоялась церемония «инаугурации».
В биографии 47-летнего Сергея Федорова можно выделить такие вехи, как предпринимательство, руководство местным отделением «Единой России», работа в совете Атрачинского поселения и на посту главы этого муниципалитета.
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