И без бюджета уверен

Выборы главы прошли на заседании городского совета.

28 ноября, депутаты Совета Тарского городского поселения единогласно проголосовали за избрание главой города Сергея Мартынова. До этого он работал начальником отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта в администрации района.

По информации газеты «Тарское Прииртышье», первоначально комиссия по отбору кандидатов на пост главы города допустила к участию в конкурсе троих заявившихся претендентов. Однако Алексей Крутиков, учредитель садоводческого НТ «Черемушки» рабочих и служащих совхоза «Лузинский», бывший депутат местного совета, не прошел в финал из-за неполного пакета документов. В итоге Горсовет выбирал из двух кандидатур: Сергея Мартынова и Николая Заливина, исполняющего обязанности главы Тарского городского поселения.

Отметим, предыдущий мэр Тары Евгений Ерошевич в сентябре 2018 года ушел в отставку по собственному желанию, объяснив это невозможностью при имеющемся бюджете исполнять обязанности и все «муниципальные полномочия».

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