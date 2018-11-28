Не столица ты. Даже не третья

Пензе, лидеру Топ-5 Омск уступает в четыре раза. Родина диктанта Новосибирск на столичность не претендовала.

На сайте ежегодной глобальной образовательной акции обнародованы результаты первого этапа голосования по выбору «Cтолицы Тотального диктанта–2019». На это звание претендовали четырнадцать городов, которые за три недели интернет-голосования набрали 63 280 голосов. Финалистами стали пять городов, за которые отдано наибольшее количество голосов.

За Омск проголосовали 2667 человек, что позволило ему занять 10 место. Как сообщается на сайте ТД, первое место с большим отрывом заняла Пенза — 11 042 голоса. Ее отрыв от ближайшего конкурента в 4 тысячи голосов объясняют активной поддержкой шоумента Павла Воли. Второе место занял Ростов-на-Дону — 7031 голос, третье — Таллин с 6292 голосами, затем идут Ставрополь (5902 голоса) и Казань (5756 голосов).

2 февраля на ежегодной конференции акции в Новосибирске команды этих городов должны будут защитить свои программы развития «Тотального диктанта». А 4 февраля жюри объявит новую столицу.

13 апреля на главной площадке акции в городе-победителе «диктатором» выступит российский писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский. Он приготовил для разных часовых поясов сразу четыре текста-расследования хрестоматийных сюжетов русской литературы: «Моцарт и Сальери» Пушкина, «Мертвые души» Гоголя, «На дне» Горького и история с «зеленой палочкой», на которой якобы старший брат Льва Толстого Николай написал «рецепт» человеческого счастья».