Курить и в Деды — только с 18

В Омске начался прием заявок на II Городской слет «Дед Мороз 2018». Их встреча «борода к бороде» 15 декабря на территории сквера Дзержинского откроет цикл предновогодних мероприятий и новогодних ёлок.

Как сообщили в департаменте культуры города, участвовать в слете и в конкурсе могут как представители профессиональных творческих коллективов, так и любительских объединений, а также Деды Морозы-«индивидуалы». Единственное ограничение к потенциальным участникам — возраст: волшебник должен быть старше 18 лет. Кроме того, в этом году в правила конкурса внесено важное изменение: одинокие Деды Морозы к конкурсу не допускаются — только со Снегурочкой (или несколькими).

Заявку на участие можно подать до 9 декабря (dk_kirovsk@mail.ru с пометкой «Слет «Дед Мороз-2018»).

Конкурс Дедов Морозов будет проходить в два этапа: вначале жюри «отсмотрит» программы и музыкальный материал участников (10 декабря), затем состоится финал с очными состязаниями. По информации организаторов, Дед Мороз и Снегурочка в «Дефиле» продемонстрируют костюмы, а в конкурсе «Мы пришли поздравить вас» — свою программу, музыкальное поздравление или игру (не более 4 минут).

При оценке каждой пары жюри будет учитывать «оригинальность костюмов и атрибутов Деда Мороза и Снегурочки, исполнительское мастерство, умение общаться со зрителем, а также художественное и музыкальное оформление выступления».

Дополнительные бонусы могут заработать участники, использующие «для эффектного появления» какие-то средства передвижения: не только сани, но и лыжи, собачью упряжку, гироскутер — хоть самокат. В плюс будет и участие в выступлении группы поддержки в карнавальных костюмах (не менее 5 человек).

Победители и отличившиеся участники конкурса получат призы.

Фото © Лариса Тырышкина, из архива автора