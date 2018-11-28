Знать бы, от чего отталкиваться…

Агентство Региональных Исследований отмечает, что осенний понижательный тренд привел к уменьшению среднегодового значения ключевого индикатора динамики регионального рынка услуг.

Как следует из аналитического отчета АРИ, по итогам октября сезонно очищенное значение ИДК-Омск составило 36%, что соответствует значительному спаду и является минимумом текущего года (предыдущий минимум в 37% отмечался в апреле). Это привело и к снижению среднегодового значения индекса, которое довольно долго держалось на уровне стабильности 50%, а в ноябре опустилось до 48%. Такой показатель свидетельствует о сохранении показателя прошлого года. Аналитики АРИ, впрочем, обращают внимание на устойчивый понижательный тренд индекса и оценивают как достаточно высокую вероятность по итогам 2018 года показать результат, близкий к кризисному провалу 2014–2016 гг.

Индекс долгосрочных ожиданий на омском рынке услуг также опустился до апрельского минимума в 33%.

Динамика реализации (38%) и новых заказов (46%) в октябре на региональном рынке оказалась худшей после января и апреля, соответственно (и это даже без учета сезонности). Спад объемов незавершенных заказов (33%) оказался вторым после января 2016, а спад занятости (тоже 33%) — мая 2015 года! АРИ отмечает, что «впервые после декабря 2016 года рост отпускных цен (58%) превысил рост затрат (50%), но это лишь усугубило и без того сложную экономическую ситуацию на региональном рынке услуг».