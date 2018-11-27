Ищем экстрасенсов. Место встречи сами знаете

Создатели «Битвы экстрасенсов» на ТНТ запускают «смежный» проект — первую телевизионную «Школу экстрасенсов».

Они обещают, что их новое детище «в очередной раз перевернет представления о человеческих способностях и приоткроет завесу тайны эзотерических процессов». Стать наставниками адептов согласились победители предыдущих сезонов «Битвы»: «Двое сильнейших победителей — загадочный мистик Свами Даши и аланский провидец Константин Гецати, — рекомендуют их на сайте телеканала. — Впервые они согласились показать то, что никто никогда не увидит в «Битве экстрасенсов».

Кастинги будут организованы в столице — в течение двух месяцев, с 26 ноября по 21 января, и в 11 городах — в течение двух дней, 15 и 16 декабря. Заявку на участие с указанием предполагаемого дара и подходящего города можно подать на сайте ТНТ. Для сибирских и дальневосточных экстрасенсов ближайшими местами отбора являются Новосибирск и Омск. В число площадок кастинга будущих провидцев, мистиков, колдунов, ведьм, шаманов и других чудодеев также включены Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Пермь, Ростов-на-Дону и Челябинск.

«Если у тебя есть дар, который ты мечтаешь развить, если ты замечал в себе хоть что-то странное: видел сны, которые сбывались или помогал найти пропажи. Если хочешь научиться управлять неконтролируемой силой, веришь в свою уникальность, готов продемонстрировать свои сверхспособности на глазах у миллионов, давно ждешь встречи с самыми знаменитыми экстрасенсами страны, уверен, что можешь изменить весь мир, а главное — свою собственную жизнь, то «Школе экстрасенсов» нужен именно ты!»

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