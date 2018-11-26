Стой, кто дымит! Запретная зона!

По жалобе потребителя в Куйбышевский суд направят иск о запрете интернет-торговли табачными изделиями.

Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщило о подготовке иска в Куйбышевский районный суд «об ограничении доступа к информации о дистанционной продаже табачной продукции размещенной в сети «Интернет». Объектом административного дела стал сайт opt-smoke.com, «в котором сообщаются предложения о продаже табачной продукции дистанционным способом».

Формально, Роспотребнадзор таким образом реагирует на два обращения потребителя, поданные 30 октября и 6 ноября. Однако фактически они получены от прокуратуры.

Как отмечают в ведомстве, по федеральному закону, розничная торговля табачной продукцией может осуществляться только в «материальных» стационарных магазинах и павильонах, что подразумевает их размещение в объекте недвижимости, наличие специального оборудования, инфраструктуры и оснащения рабочих мест. Дистанционные же розничные продажи законом запрещены. На этом основании управление требует признать информацию «на странице с электронным адресом opt-smoke.com запрещенной».

Отметим, что упомянутый сайт принадлежит оптово-розничной компании, имеющей офисы и торговые точки в Тамбове и Челябинске. Кроме того, что в названии явно указан вид торговли — опт, сам сайт недоступен. Точнее, при обращении к нему осуществляется редирект на адрес opt-tobacco.com, даже не упомянутый в релизе (и, видимо, в исковом заявлении).

Через данный ресурс владелец принимает заказы на поставку крупных и мелких партий табачных изделий. Электронной предоплаты нет — покупателя извещают об «оплате при получении». Кроме того, на каждой странице сайте имеются предупреждения о нормах закона, в частности — о возрастных ограничениях, вывешивается обязательное напоминание Минздрава о вреде курения, также предупреждение продавца о том, что при получении заказанного товара нужно будет предъявить паспорт.