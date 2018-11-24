Ни слова, ни дела, ни газеты, ни журнала

Ведомство установило, что журнал с таким названием не выходит больше года

Управление Роскомнадзора сообщает о завершении «планового мероприятия систематического наблюдения в отношении: периодического печатного издания, журнала «Слово и дело. Омск»». Установлено, что данное СМИ длительное время — больше года — не выходит. Поскольку несоблюдение периодичности является нарушением федерального закона «О средствах массовой информации», РКН завел дело о признании регистрации печатного издания недействительной.

В реестре СМИ Роскомнадзора зарегистрировано одно издание с названием «Слово и дело. Омск», но не журнал, а газета, учрежденная Омским областным Союзом предпринимателей. Свидетельство на «печатное СМИ газета» выдано в январе 2011 года, когда президентом ООСП был Павел Кручинский.

Напомним, гораздо раньше, в 1999 году, во время президентства Алексея Грицыка (1996-2000 гг.), была учреждена газета «Слово и дело». Ее выпуск решением учредителя был прекращен в 2010 году.

Можно отметить, что отказ от издания собственной газеты вполне соответствует политике нынешнего руководства Союза предпринимателей, минимизирующего расходы на PR. Даже на сайте объединения за год после избрания Димитрия Галаванова президентом ООСП появилось только пять новостей, и те — до середины февраля.

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