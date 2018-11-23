А денег все меньше, а вузы все круче

Опорным вузам «первой группы» выделяют из федерального бюджета по 63 млн 960 тыс. рублей.

В соответствии с письмом Министерства науки и высшего образования РФ, Омский государственный технический университет подтвердил свой статус и вошел в т.н. первую группу опорных университетов, которые получат по 63,96 млн рублей из федерального бюджета. Целевые средства могут быть использованы на стратегическое развитие вуза, а именно: на «модернизацию образовательной деятельности; модернизацию научно-исследовательской и инновационной деятельности; развитие кадрового потенциала; модернизацию системы управления университета; модернизацию материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры; развитие местных сообществ, городской и региональной среды». В частности, вузы могут позволить себе уделить внимание расширению научных ислледований, повышению качества публикаций, финансировать командировки ученых на конференции и в мировые научные центры.

Программа опорных вузов работает в России с 2016 года. В Омской области им стал ОмГТУ, объединившийся с Омским государственным институтом сервиса (ОГИС). Из 33 опорных вузов России только шесть находятся в Сибири: Алтайский госуниверситет, Кемеровский госуниверситет, НГТУ, ОмГТУ, Сибирский государственный медицинский университет (Томск), Сибирский государственный университет им. Решетнёва (Красноярск). Опорные вузы для сохранения статуса должны неуклонно повышать объемы научно-исследовательской работы на одного сотрудника, увеличивать число публикаций в реферируемых изданиях.

Как было объявлено на старте программы, вузы смогут претендовать на федеральное финансирование на уровне 100-200 млн рублей в год. В 2016 году Омский опорный университет был во второй группе и получил 100 млн рублей. При распределении финансирования на 2017 год ОмГТУ попал в третью группу, что предполагает необходимость реализовывать программу развития за счет собственных средств с привлечением софинансирования из региональных и других источников. Вузам первой и второй групп тогда было выделено по 120 и 80 млн рублей, соответственно. В сумме на все университеты в 2017 году было выделено 3 млрд рублей, на 2018-2020 годы минобрнауки обещало предусмотреть 30 млрд рублей с одновременным увеличением их числа до 55 опорных.

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