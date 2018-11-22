Всё лежит по плану-перехвату

Полицейские признали факт изъятия баннера, но для его передачи владельцу требуют чек.

Как сообщалось ранее, 19 ноября, одновременно в Омске и Москве, прошла т.н. акция прямого действия в поддержку общественной кампании «Наше имя Летов». В Москве активисты молодежного движения «Весна» вывесили баннер с надписью «Всё летит по плану» на магистрали, ведущей в аэропорт Шереметьево, где он провисел около 15 минут. В Омске баннер появился на перилах Юбилейного моста.

Омская акция продлилась полтора часа. Через публичные веб-камеры все желающие могли наблюдать за тем, как сотрудники полиции сначала, обнаружив «непонятный предмет», долго совещались, потом предприняли безуспешную попытку снять баннер, но смогли лишь приспустить его. Лишь через полчаса, вооружившись инструментами, полицейские демонтировали полотнище, свернули и унесли с «места происшествия».

Вечером того же дня права на баннер заявил инициатор и организатор кампании Виктор Корб. Он рассказал ДО-инфо, что сначала обратился с официальным запросом к коллеге, начальнику пресс-службы регионального УМВД майору Алексею Командыкову, предложив ему «оказать содействие в скорейшем возвращении ценного имущества, являющегося реквизитом социально-художественной акции». По словам Корба, в ходе телефонного общения с несколькими сотрудниками отдела полиции №10 ситуация несколько раз менялась. Сначала полицейские непременно желали выполнить массу формальных процедур — составить протокол, провести опрос, истребовать документы и т.п. Позже, казалось, согласились решить эту задачу с минимальными репутационными потерями для УМВД РФ по Омской области, признав общеизвестными факты о реальном владельце имущества, которое они посчитали бесхозным. Затем, после очередных консультаций с начальством, вновь стали требовать подтверждающие документы. Аргументы, отсылающие к опыту Бэнкси, «с которого никто никогда не требовал чеков за баллончики с краской и не наказывал за «административные правонарушения», в результате которых появлялись произведения современного искусства ценой в миллионы долларов», на омских полицейских должного впечатления не произвели.

Как уточнил Корб, после телефонного разговора с г-ном Командыковым «шарик завис на их стороне». Обещанного ответного звонка он пока не дождался.

По информации ДО-инфо, параллельно с Корбом права на баннер заявили также активисты ВООПИиК, аргументируя это его высокой культурно-исторической ценностью и желанием сохранить для Музея Егоря Летова в Омске.

Общественная кампания «Наше имя — Летов!» стала развитием инициативы по присвоению омскому аэропорту имени Letov International Airport. Эта идея вызвала широкий медийный и общественный резонанс: в ее поддержку высказались многие популярные и авторитетные российские деятели: от Олега Кашина и Дмитрия Быкова — до Тины Канделаки и Маргариты Симоньян. Петицию на сайте РОИ за включение имени Егора Летова в финальный список голосования за новое имя омского аэропорта за несколько дней поддержало более 17 тысяч граждан России.

На фото-селфи — Виктор Корб с мерчем «Всё летит по плану!».