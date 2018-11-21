Не оставила школу


В Омске на рабочем месте скончалась директор лицея №64

Posted By: itv 21.11.2018

Татьяна Лукьянович проработала учителем больше 30 лет.

Как стало известно ДО-инфо из родительских чатов в соцсетях, около полудня 21 ноября в своем кабинете умерла директор лицея №64 Татьяна Сергеевна Лукьянович.

Официального сообщения о трагедии пока нет.

Татьяна Лукьянович работала директором лицея с 2007 года, а пришла в знаменитую 64-ю школу в 1992 году. Ее педагогический стаж превышает 31 год. Татьяна Сергеевна награждена медалью «За трудовую доблесть», Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 2012 год.