Поменяли левшу на правшу

По словам омского бойца, бой с Аскхэмом был бы более интересным, но придется готовится ко встрече с Билльштайном.

На 15 декабря в Екатеринбурге в рамках турнира RCC 5 был назначен поединок между экс-чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко (Омск) и Скоттом Аскхэмом (Великобритания). Однако за месяц до встречи в связи с травмой английского спортсмена его пришлось заменить. Как сообщил российский промоушен Russian Cagefighting Championship, соперником Александра станет боец Йонас Билльштайн из Германии.

Александр Шлеменко в своем Instagram, подтвердил подписание контракта на бой и, комментируя замену, отметил, что предпочел бы драться с Аскхэмом:

— Если Скотт Аскхэм был левшой, а Билльштайн — правша и предпочитает работать более в борцовской манере, т.е. он меньше работает в стойке, хотя тоже довольно хорошо (может выиграть нокаутом, и есть досрочные победы нокаутом), но все-таки предпочитает работать в партере, переводить в партер. Скотт Аскхэм вообще по сути не переводит в партер, в основном его работа была в стойке. Поэтому это совершенно разные соперники — разного возраста, разного уровня, разного роста и разной манеры боя. Если честно, мне хотелось больше подраться со Скоттом Аскхэмом. Потому что, во-первых — левша, во-вторых — длинный, в смысле высокий, и так же любит работать в стойке. Интересный получился бы бой. Сейчас мне придется перестраивать свою работу.

Все три бойца выступают в категории до 84 кг. Билльштайну 27 лет, с 2016 года выступает без поражений.

Фото © @alexandershlemenko в Instagram