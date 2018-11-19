Все дороги ведут к Летову

Акция проведена в поддержку инициативы за включение Егора Летова в шорт-лист конкурса «Великие имена России».

До окончания онлайн- и оффлайн-голосования за имена для аэропортов осталось 11 дней. Одновременно на РОИ идет сбор подписей за включение Егора Летова в шорт-лист для выбора имени омского аэропорта. За первую неделю голосования в сервисе собрано более 13,3 тысячи квалифицированных подписи, тогда как за лидера конкурса на официальном сайте — 7370 голосов. И это при том, что голосование на РОИ требует многократно более сложной верификации для участников.

19 ноября волонтеры общественной инициативы «Наше имя — Летов!» в Москве и Омске одновременно вывесили на видных местах баннеры с лозунгом «ВСЁ ЛЕТИТ ПО ПЛАНУ». В Москве транспарант «Шереметьево. Москва — Летов. Омск» появился на автомобильном мосту над трассой в Шереметьево.

В Омске баннер закрепили на перилах недавно реконструированного Юбилейного моста через Омь в центре Омска. Прессу об акции прямого действия предупредили непосредственно перед ее началом. За процессом можно было наблюдать через публичную вебкамеру, направленную на Юбилейный мост.

Как отметили админы телеграм-канала Letov International Airport, «такая открытка в Омск призвана очередной раз поддержать петицию по включению Летова в шорт-лист «Великие имена». Омские активисты «подкрепили свою виртуальную открытку роликом, передав привет коллегам в Москве«.

Появившиеся через час на середине Юбилейного моста сотрудники полиции попытались демонтировать баннер, но смогли лишь немного приспустить его. Cпустя полчаса они вернулись с инструментами, демонтировали баннер и унесли в неизвестном направлении.

В Москве, по словам координаторов акции, баннер провисел около пятнадцати минут.

Как стало известно ДО-инфо, сейчас владельцы омского баннера и… активисты ВООПИиК обратились с запросами к полиции о возврате баннера или передаче его в Музей Егора Летова.

Фотографии предоставлены ДО-инфо активистами движения «Весна» и волонтерами движения «Наше имя — Летов!».