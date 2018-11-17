И пусть разведчики подождут

Внезапно в программе федерального канала появился легендарный концерт «Гражданской обороны».

Всероссийское голосование за имена для 47 аэропортов в 45 городах стартовало в понедельник, 12 ноября. В список «омских финалистов» не вошел едва ли не единственный человек, пробудивший в российском обществе интерес к конкурсу «Великие имена» — лидер группы «Гражданская оборона» Егор Летов, ушедший из жизни в 2008 году. Вопреки обыкновению, и спустя неделю после оглашения результатов «телефонного опроса» ВЦИОМ и решения оргкомитета дискуссия не ослабевает, а к требованию включить Летова в список для голосования присоединились многие известные люди, в том числе, с противоположных краев политической шкалы.

Не менее удивительным выглядит решение руководства телеканала РЕН-ТВ о включении в программу на воскресенье, 18 ноября т.н. «Легендарного концерта «Гражданской обороны» с пометкой «Памяти Егора Летова». Отметим, формального повода к этому нет — Егор родился в сентябре, а умер в феврале. Впрочем, РЕН-ТВ нынче специализируется на тайнах и интригах — им виднее.

Отметим лишь, что ради трансляции концерта «ГрОб» в сетке вещания пришлось на час сдвинуть с привычного времени программу «Военная тайна» с Игорем Прокопенко с более щедрым анонсом: «Исторические события, современное сверхсекретное оружие, непознанные загадки вселенной, шпионаж — все это находится в фокусе внимания авторов программы. Герои сюжетов — военные, разведчики, участники секретных операций, политики, ученые и другие неординарные люди…». Двигать Доброва ради панк-группы не стали.

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