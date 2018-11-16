И дольше века…

28 ноября исполняется 100 лет со дня рождения легендарного директора Омского театра драмы Мигдата Нуртдиновича Ханжарова. Он возглавлял театр 25 лет — с 1962 по 1987 год, которые называют «золотым веком омской драмы». Именно на эти годы приходятся самые значимые награды (орден, госпремии), присвоение театру статуса академического, гастроли по СССР и за границей. Сам Мигдат Ханжаров в 1968 году получил звание «Заслуженный работник культуры». Он привел в театр главных режиссеров Якова Киржнера (1968–1977 гг.), Артура Хайкина (1977–1985 гг.), Геннадия Тростянецкого (1985–1987 гг.) и молодых актеров, после ухода «стариков» ставших основой уникальной труппы и снискавших славу не только на местной сцене.

Юбилею и воспоминаниям о том «золотом веке» будет посвящен вечер «И корабль плывёт» в театре драмы, назначенный на 28 ноября. Ожидается, что в нем примут участие артисты т.н. ханжаровского призыва: уехавшие из Омска Николай Чиндяйкин, Юрий Кузнецов, Вадим Лобанов, Сергей Лысов, Юрий Ицков, Надежда Живодерова, Дмитрий Лебедев, Николай Ханжаров, и остающиеся основой омской труппы сегодня Валерий Алексеев, Валерия Прокоп, Наталья Василиади, Екатерина Потапова, Руслан Шапорин, Юлия Пошелюжная.

«С большого экрана к нам обратится сам Ханжаров, а известные артисты прошлых лет сыграют сцены из замечательных спектаклей 60-80х, им ответят их сегодняшние коллеги фрагментами из спектаклей текущего репертуара», — сообщается на сайте СТД. В роли ведущих на сцену выйдут сын Мигдата Нуртдиновича Николай и Олег Теплоухов.

Фото © omskdrama.ru, 1974 — Юбилейный вечер в честь 100-летия театра