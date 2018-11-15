Летов — наше всё

А вечером я рассказывал Татьяне об этом разговоре и уже на второй фразе воскликнул: «Так вот же оно решение — в самом этом вопросе! Надо в точности это и сделать — предложить «не расходиться после сеанса», а вместе двигаться дальше по выбранному пути. Запустить движение нонконформизма. Широкое общегражданское движение за свободу. За те главные ценности, с которыми прочно ассоциируется образ и все творчество летовского гения. Движение Летова… Впрочем, название и другие параметры летовского движения можно и нужно будет определять уже в нем самом — в полном соответствии с принципами открытой самоорганизации, лежащими в его основе…

В Движение Летова органично встраиваются все и любые проявления свободного творчества и гражданской активности. По сути это должно быть широчайшим движением гражданского неповиновения установленной в России системе узаконенного произвола. Движением жизни — против и подальше от затхлой мертвечины, поразившей страну и расползающейся за ее пределы…

В Движении Летова легко будет разовую спонтанную выходку школьников, в шутку написавших на доске «Путин — вор», превратить в общероссийский флешмоб — и этой фразой будут начинаться все уроки во всех школах страны.

Движение Летова найдет лучшие ответы на все актуальные вызовы, стоящие перед гражданским обществом. Причем, ответы, резко отличающиеся от привычных унылых ритуалов пошлого политического спектакля — ответы, разрывающие лживые шаблоны, ответы творческие, яркие, летающие снаружи всех измерений и скреп. Ответы, способные вернуть интерес к активной самостоятельной жизни миллионам людей, пребывающих сейчас в тисках имперской матрицы…

Это будет чем-то вроде перманентной монстрации (привет старику Лоскутову), но с более объемным социальным позиционированием…

И, главное, — всё это люди сделают сами».

P.S. Я периодически поднимал тему «русского Гавела», то есть человека «от культуры», способного консолидировать миллионы сограждан на решительный мирный протест против диктатуры. И всякий раз с грустью констатировал очевидное: «Ни Ганди, ни Манделы, ни Гавела, ни Валенсы — только гитлеры, геббельсы, вышинские и ежовы…». За тридцать лет после смерти Андрея Сахарова в России не нашлось фигуры, даже отдаленно подходящей для исполнения этой миссии. Всем чего-нибудь да не хватало: Юрию Афанасьеву — молодости, Дмитрию Быкову — нонконформизма, Виктору Шендеровичу — влиятельности, Борису Акунину — гражданственности, Юрию Шевчуку — решительности… И вот я опять поймал себя на мысли, что есть таки у нас русский Гавел. И это Летов! В нем в точности есть все необходимые качества лидера общегражданского движения за свободу. А то, что «Летов жив», хотя Игоря Федоровича Летова давно нет с нами, настолько органично российской ментальности, что не стоит даже тратить время на долгие объяснения. Летов научит нас летать.