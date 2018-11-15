20 ноября в областной научной библиотеке им. Пушкина состоится открытие книжно-иллюстративной выставки «Век Солженицына», посвященной 100-летию со дня рождения лауреата Нобелевской премии. Она будет работать до конца 2018 года, объявленного ЮНЕСКО Годом Солженицына.

11 декабря 2018 года исполняется 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына (1918–2008 гг.), политзэка, писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе, драматурга, публициста, мыслителя, поэта и общественного деятеля. К тому времени в стране были опубликованы «Один день Ивана Денисовича» и «Матрёнин двор», а самиздатовские «Раковый корпус», «В круге первом» и «Архипелаг Гулаг» ходили по рукам и были изданы чуть позже — и за границей. Сам писатель считал, что Нобелевская премия была присуждена ему в 1970 году из политических соображений, как оппоненту руководства СССР. Хотя нобелевский комитет отметил в произведениях лауреата «нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы». А написанное им в 1974 году обращение к советской интеллигенции «Жить не по лжи» на многие годы стало манифестом инакомыслия в стране: «Самый доступный ключ к нашему освобождению: личное неучастие во лжи! Пусть ложь всё покрыла, всем владеет, но в самом малом упрёмся: пусть владеет не через меня!»

В экспозицию будут включены произведения Александра Солженицына и о нём. В том числе «Пушкинка» представит его первую повесть «Один день Ивана Денисовича» (авторское название — «Щ-854. Один день одного зэка») — №11 «Нового мира» за 1962 год с автографом писателя. Издание действительно редкое, а для библиотек — едва ли не уникальное: в 1964 году после высылки писателя-диссидента из СССР по приказу «режимного» комитета Совета министров из библиотек, магазинов и даже из некоторых частных собраний были изъяты все экземпляры ранее изданных произведений, в т.ч. журналы «Новый мир» и «Роман-газета» с «Одним днем…».

Писатель был в Омске дважды и оба раза — проездом: в 1950 году — под конвоем, при этапировании в Степлаг (Экибастуз), а в 1994 году сделал остановку, возвращаясь через всю страну из вермонтской эмиграции. Этому эпизоду будет посвящен отдельный раздел «Солженицын в Омске».

На фото из архива «Открытого Омска»: краевед Владимир Селюк и известный правозащитник Аркадий Лапинус рассказывают Александру Солженицыну об Омске во время его проезда по России.