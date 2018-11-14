Олдушка должна быть статуэткой со статуэткой

13 ноября завершилось выдвижение номинантов на ежегодную Премию Рунета. В трех «народных» номинациях (Интернет-проект, Сообщество Рунета, Игра Рунета) лидер определяется интернет-голосованием пользователей, в семи основных и шести специальных — по итогам голосования жюри формирует шорт-листы Топ10, из которых эксперты выберут победителей.
В самой конкурентной из специальных номинаций — Сообщество года в Facebook — на статуэтку выдвинуто сообщество «Олдушка». «Первое в России модельное агентство, специализирующееся на поиске лиц старше 50-ти лет, OLDUSHKA» выросло из его одноименного фото-проекта омского дизайнера Игоря Гавара в соцсетях. Сейчас агентство работает не только в Омске, но и в обеих столицах — Москве и Санкт-Петербурге, а география моделей еще шире. Недавно его «возрастные модели» участвовали в Первом фестивале «Young Old: новые старшие» в Москве и в показе NewSchoolOldSchool студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ в рамках «Ночи искусств».
На Премию Рунета в той же номинации претендуют, к примеру, сообщества «Вести», «Клуб директоров», «Официальная страница Иосифа Бродского», «Культурология» и другие группы в ФБ — всего 41 проект.
Награждение победителей XV национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети интернет состоится 29 ноября на ВДНХ.
Основные номинации «Премии Рунета-2018»:
• Технологии и инновации;
• Экономика и бизнес;
• Государство и общество;
• СМИ и массовые коммуникации;
• Кибербезопасность;
• Образование и кадры;
• Медиа и досуг.
Специальные номинации «Премии Рунета-2018»:
• Мобильное приложение;
• Лидеры цифровой трансформации;
• Добровольчество в России;
• Сообщество года в Facebook;
• Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы;
• Детский Рунет.
Народное голосование:
• Интернет-проект
• сообщество Рунета
• игра Рунета.