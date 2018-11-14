Олдушка должна быть статуэткой со статуэткой

13 ноября завершилось выдвижение номинантов на ежегодную Премию Рунета. В трех «народных» номинациях (Интернет-проект, Сообщество Рунета, Игра Рунета) лидер определяется интернет-голосованием пользователей, в семи основных и шести специальных — по итогам голосования жюри формирует шорт-листы Топ10, из которых эксперты выберут победителей.

В самой конкурентной из специальных номинаций — Сообщество года в Facebook — на статуэтку выдвинуто сообщество «Олдушка». «Первое в России модельное агентство, специализирующееся на поиске лиц старше 50-ти лет, OLDUSHKA» выросло из его одноименного фото-проекта омского дизайнера Игоря Гавара в соцсетях. Сейчас агентство работает не только в Омске, но и в обеих столицах — Москве и Санкт-Петербурге, а география моделей еще шире. Недавно его «возрастные модели» участвовали в Первом фестивале «Young Old: новые старшие» в Москве и в показе NewSchoolOldSchool студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ в рамках «Ночи искусств».

На Премию Рунета в той же номинации претендуют, к примеру, сообщества «Вести», «Клуб директоров», «Официальная страница Иосифа Бродского», «Культурология» и другие группы в ФБ — всего 41 проект.

Награждение победителей XV национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети интернет состоится 29 ноября на ВДНХ.

Основные номинации «Премии Рунета-2018»:

• Технологии и инновации;

• Экономика и бизнес;

• Государство и общество;

• СМИ и массовые коммуникации;

• Кибербезопасность;

• Образование и кадры;

• Медиа и досуг.

Специальные номинации «Премии Рунета-2018»:

• Мобильное приложение;

• Лидеры цифровой трансформации;

• Добровольчество в России;

• Сообщество года в Facebook;

• Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы;

• Детский Рунет.

Народное голосование:

• Интернет-проект

• сообщество Рунета

• игра Рунета.