Пластмассовый мир победил

Оргкомитет проекта «Великие имена России» обнародовал шорт-лист для интернет-голосования — список известных людей, именами которых предлагается назвать аэропорты в 45 городах. В большинстве городов в финал пропустили три имени, в нескольких — четыре. Третий этап конкурса стартовал 31 октября и завершился 11 ноября. Единственным его «участником» был ВЦИОМ, который по закрытой методике в каждом из этих городов опрашивал только его жителей.

Для голосования по Омску были выбраны три имени: генерал Дмитрий Карбышев, авиаконструктор Андрей Туполев и актер Михаил Ульянов. Рок-музыканта Егора Летова организаторы «отсеяли».

Между тем, именно его выдвижение на старте проекта резко повысило интерес к конкурсу не только в Омске, но и в России.

Накануне объявления результатов в телеграм-канале Letov International Airport был размещен короткий фильм, в котором о крутизне этого названия говорили «лидеры влияния» — журналист Олег Кашин, дирижер Дмитрий Васильев, вице-губернатор Владимир Компанейщиков и другие.

В оформлении использован стоп-кадр с прямой трансляции на канале Life.