Постархитектура, постсовесть, постпринципиальность

Данные о разрушении моста, на основании которых принималось решение о начале реконструкции «визитной карточки города», до сих пор недоступны для специалистов. А его первоначальный вид в результате навсегда утрачен.

Омский Союз архитекторов обнародовал «Мнение по поводу проведенного капитального ремонта Юбилейного моста». В нем отмечается скоропалительность принятия решения о ремонте после вброса в СМИ фотографий якобы разрушающегося моста и последовавшей затем информационной кампании «за ремонт» со ссылкой на некие данные. Даже после принятия решения о реконструкции «цели и методы ее не были до конца озвучены». Вопреки попыткам профессионального сообщества повлиять на уже начатый процесс, архитекторов к этой работе не привлекли, важные решения по изменениям авторского проекта не обсуждались и не согласовывались, как требует закон.

Результатом стало фактическое уничтожение архитектурных решений и искажение конструктивной целостности объекта, в котором «каждый элемент подчеркивает красоту главного — выразительного арочного перехода». После замены центрального сегмента конструкция перестала быть легкой аркой, превратившись в сегментированную, пешеходные консоли стали прямолинейными. «Это заметно, и это не тот мост, а совершенно другой». Появившаяся снизу «груда металлолома»… окончательно убила саму мысль, чистоту и честность конструкции». Спрятанные ранее между продольными арками трубы теплотрассы теперь выставлены напоказ. Довершили убийство легкого модернистского моста громоздкие черные «имперские» фонари.

«Первоначальный вид моста утрачен и, скорее всего, навсегда. Но городское сообщество, а особенно руководство города и области, должны понять, что делать такую важную и ответственную работу без архитектора нельзя! И впредь это не должно повториться!» — взывает Союз архитекторов, еще не утративший надежду на разумность городского сообщества и власти.

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