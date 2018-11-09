С Пушкиным в башке, с Тургеневым в руке

В честь 200-летия со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева Омская областная научная библиотека имени Пушкина выпустила электронные читательские билеты «с уникальным памятным оформлением». Их получат новые читатели «Пушкинки», записавшиеся в библиотеку 10 и 11 ноября.
Возможность получить «тургеневский билет» есть не только у новичков: библиотека предлагает еще раз записаться в читатели тем, кто коллекционирует эксклюзивные читательские билеты. «Главное – не забыть взять с собой паспорт».
Кроме того, в «Пушкинке» проходит Тургеневская декада, в программе которой — музкальные вечера, выставка, лекции.
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