Не очень-то и хотелось

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) сообщило об отзыве кредитных рейтингов «в связи с окончанием срока действия договора». Речь идет о КР Омской области, присвоенном в октябре 2017 года и подтвержденном в апреле 2018 года «на уровне BBB(RU), прогноз «Стабильный». Выпускам областных облигаций с погашением в 2019 и 2021 году (по 5 млрд рублей каждый) кредитный рейтинг на уровне BBB(RU) был присвоен в ноябре 2017 года и подтвержден также в апреле текущего года. Все рейтинги отозваны «без одновременного их подтверждения (по причине отсутствия актуальной информации о финансовом положении Омской области)».
Как сообщает агентство, «действие по отзыву кредитных рейтингов осуществлено 24 октября 2018 года».