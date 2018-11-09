Мастера культуры — с нами

Агентство Региональных Исследований составило рейтинг известности имен, предлагаемых для аэропорта Омск-Центральный в рамках кампании «Великие имена России».

Сводная рейтинговая таблица содержит данные о популярности десяти персон, вошедших в т.н. лонг-лист конкурса, в том числе: Виктора Блинова, Михаила Врубеля, Дмитрия Карбышева, Егора Летова, Сергея Манякина, Роберта Рождественского, архиепископа Сильвестра, Андрея Туполева, Михаила Ульянова и Дмитрия Язова.

В качестве метрики рейтинга выбран объем поисковой выдачи основных сервисов интернет-поиска — Яндекса и Гугла. Основной рейтинг отсортирован по результатам выдачи поискового запроса в Яндексе по т.н. полному вхождению, то есть верифицированному поиску по закавыченной строке «Имя Фамилия». Такой формат позволяет отфильтровать поисковый мусор, содержащий заведомо нерелевантные материалы — как те, что относятся к другим носителям этих фамилий, так и содержащие информацию о родственных предметах и явлениях (вроде блинов или рождественских праздников).

Абсолютным лидером во всех верифицированных номинациях стал Егор Летов. В Яндексе он опережает конкурентов на три порядка: более тридцати миллионов упоминаний Егора Летова против тридцати тысяч у занявшего вторую строчку Роберта Рождественского. При поиске в Гугле преимущество не столь разительно: 501 летовская тысяча — против 391 рождественской.

Первые тройки в Яндексе и в Гугле совпадают и по составу, и по очередности: Летов, Рождественский, Ульянов. Топ-5 немного отличаются, а именно: в выдаче Яндекса Дмитрий Язов немного опережает Михаила Врубеля (16 против 14 тысяч), а в выдаче Гугла они меняются местами, причем великий художник опережает знаменитого советского маршала с впечатляющим отрывом (146 против 40 тысяч).

Аналитики АРИ обращают внимание на то, что лидерами популярности по наиболее объективному критерию стали деятели культуры: поэты Егор Летов и Роберт Рождественский, актер Михаил Ульянов и художник Михаил Врубель. Выбор имени аэропорта из этого набора полностью соответствовал бы европейскому тренду территориального маркетинга.

Примечательно, что первый секретарь Омского обкома КПСС Сергей Манякин в основном рейтинге оказался явным аутсайдером с 1000 упоминаний, а в выдаче Яндекса при поиске по фамилии Манякин занимает шестую строчку, что легко объясняется наличием более известного музыканта-однофамильца. Аналогичный эффект проявляется и с другими популярными или «говорящими» фамилиями. Например, имя Сильвестр в Яндексе упоминается около 86 млн раз, причем основным поставщиком публикаций в этой выдаче является знаменитый криминальный авторитет с такой кличкой. А семидесятимиллионная выдача по запросу Блинов обеспечивается… блинами и многочисленными однофамильцами великого хоккеиста.