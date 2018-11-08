Скалу убрать, коня развернуть, деньги потратить

В конце октября на очередном заседании члены художественно-архитектурного совета при мэре вновь обсудили «архтектурно-художественное решение памятника И.Д. Бухгольцу». Это монументальное сооружение, напомним, планировали установить в историческом центре Омска, на площади у Речного вокзала, еще в сентябре 2016 года, к 300-летнему юбилею города.

Автор эскиза конного монумента — известный омский скульптор Сергей Норышев, но на совете докладчиком был Игорь Вахитов, архитектор проекта и партнер автора по другим известным городским скульптурам («Любочке» и «Степанычу»).

По проекту, конный памятник высотой 5,5 метра должен стоять на семиметровом постаменте. К настоящему времени, как узнали эксперты, степень готовности скульптуры высокая: «Выполнена в натуральную величину в мягком материале, изготовлены гипсовые формы для отливки, начато литье из бронзы». Отметим, о переходе к этому этапу работ скульптор сообщал и в июле 2016 года.

Несмотря на трудную судьбу практически всех громких «проектов 300-летия», есть надежда, что этот все же будет изготовлен. Хотя, например, памятник Петру I, подаренный городу Зурабом Церетели, вообще пропал.

Обозначенные на этапе обсуждения архитектурные проблемы не помешали в свое время Горсовету поддержать предложение «Фонда развития города Омска» и одобрить установку памятника на площади Бухгольца. Проблемы эти никуда не исчезли, и эксперты вновь напомнили о них: в центре камерной площади уже стоит «шар» (памятник основателям города «Держава»), лошадь и сидящий на ней полковник «ориентированы тыльной стороной к центру площади», да и сама композиция «не сомасштабна окружающей застройке».

Двумя неделями ранее омский Союз архитекторов, обсудив тот же проект, высказался радикально: «Считать нецелесообразным размещение памятника на месте, предлагаемом проектом», — и предложил провести конкурс на выбор нового места для конной статуи.

Художественно-архитектурный совет при мэре нашел гибридное решение: поискать другое место и доработать скульптурную композицию — уменьшить габаритные размеры постамента, а «основание конной скульптуры выполнить плоским, исключив выраженный рельеф».

Теперь омичи могут снова, как накануне юбилея, устроить архитектурно-историческую дискуссию «Куда конь может завезти Бухгольца?»

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