Неуместный Иван Сергеевич

«Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь» (И.С. Тургенев)

Сто лет назад в Омске:

«10.11.1918 — Торжественное заседание в Городском театре городской Думы под председательством В.Н. Новикова, посвященное 100-летней годовщине со дня рождения И.С. Тургенева. Дума постановила переименовать Новую улицу и примыкающий к ней Казачий сад в Тургеневские; при высших начальных училищах учредить две стипендии им. И.С. Тургенева».

Можно себе представить тогдашний Омск. Еще летом «красные» ушли из города, власть приняло временное Сибирское правительство, в октябре прибыли А.В. Колчак и члены Директории, потом вошли английские войска. 3 ноября власть перешла ко всероссийскому правительству. Расстрелы, стачки, большевистское подполье. И среди всего этого — Иван Сергеевич Тургенев, лиричный, философствующий, такой неуместный.

«Куда мне деться? Что предпринять? Я как одинокая птица без гнезда. Нахохлившись, сидит она на голой, сухой ветке. Оставаться тошно… а куда полететь?..Устала бедная птица… Слабеет взмах ее крыльев; ныряет ее полет. Взвилась бы она к небу… но не свить же гнезда в этой бездонной пустоте! Она сложила, наконец, крылья… и с протяжным стоном пала в море. Волна ее поглотила… и покатилась вперед, по-прежнему бессмысленно шумя. Куда же деться мне? И не пора ли и мне — упасть в море?»

Сегодня только «Пушкинка» помнит про 200-летие писателя-поэта, не очень громко и пышно, но проводит «Тургеневскую декаду», лекции, музыкальные вечера и т.п. Невозможно и представить, чтобы нынешний Горсовет устраивал торжественные заседания ради чьего угодно юбилея, тем более писателя, который к Омску и отношения не имеет. Русский, конечно, но какой-то сомнительный — даже умер во Франции.

Кстати, если посмотреть «официальную» историю, почти везде указывается, что сад у Казачьего собора был переименован в Тургеневский «с приходом советской власти». Как будто пытались забыть, что в 1918 году Омск был столицей России.

P.S. А Сада Тургенева в Омске уже нет, улица Новая, судя по картам, теперь носит имя Чкалова или вообще застроена. Хотя улица Тургенева все же имеется — где-то в районе Авиагородка (что называется, «у бениной матери»). Я уж не говорю про стипендии: у депутатов же на себя и своих помощников денег не хватает. Тем более, что такое барство наверняка противоречит Бюджетному кодексу.

Портрет Тургенева работы Ильи Репина