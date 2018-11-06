«А ты, как за дерзкие санкции ты наказал адекватно Америку?»

Народ чего-то там волнуется, пытается ерепениться из-за ухода пенсии в прекрасное далеко и подъема НДС и, как ни банально, цен на все в офигительное высоко. Да и из-за нев… невменяемой «коммуналки» переживает! А тут еще зима, холода, близкие эпидемии и никак не растущая зарплата.

И вот он пришел — несимметричный ответ на народные запросы и чаяния: Бурятию и все Забайкалье уволили из Сибири и переводом приняли на Дальний Восток.

Еще никогда россияне так аллегорически не получали «серпом по яйцам».

(Для заголовка использована песня Васи Обломова «Адекватный ответ»)

На фото — организатор акции «Покажем Москве Сибирь!» Виктор Корб на Театральной площади Омска 17 августа 2014 года.