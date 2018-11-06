Есть низший суд


Омский чиновник выслал себя из города, чтобы не являться в суд

Михаил Каракоз сам себя отправляет в командировку, чтобы не идти в «суд»

Posted By: itv 06.11.2018

Начальник главного управления внутренней политики Омской области Михаил Каракоз отправился изучать «общественно-политическую ситуацию в Омском районе». Из-за его неявки рассмотрение административного дела в отношении правозащитника Игоря Пушкаря отложено на две недели.

6 сентября в Омске продолжилась серия «судов» по делам о массовых мероприятиях. 9 сентября, напомним, в городе прошла массовая акция против пенсионной реформы, организованная областным Штабом Навального, в ходе которой были задержаны несколько человек. Административное дело, возбужденное по ч. 5 ст. 20.2 КоАП в отношении задержанного в ходе мирного шествия Игоря Пушкаря, рассматривалось в первой инстанции. Ранее «судья» Юрий Гунгер отложил процесс, удовлетворив ходатайство защиты о вызове в качестве свидетеля начальника Главного управления внутренней политики Михаила Каракоза, «чтобы последний пояснил свою позицию по поводу согласования акции 9 сентября».

Выяснилось, однако, что Каракоз не смог явиться на слушание, поскольку находится в командировке «за пределами Омска» — в Омском районе. Как следует из представленных документов, начальник ГУВП подписал специальное распоряжение и собственноручно отправил себя в однодневную командировку изучать «общественно-политическую ситуацию в Омском районе».

В «суд» явился составивший протокол о задержании сотрудник полиции Мартыненко, который сообщил, что административным правонарушением является участие в массовой акции, о чем он оповестил граждан, зачитав текст, который ему выдали на инструктаже. Как отметили представители Штаба, на видео зафиксировано, что предупреждение оглашалось не через мегафон.

Жесткое задержание участницы акции сторонников Навального против пенсионной реформы Путина в Омске

Игорь Пушкарь — известный омский юрист и правозащитник, председатель правления Общества по защите прав потребителей в сфере страхования, член общественного совета и экспертного совета при УФАС по Омской области.

Михаил Каракоз возглавил ГУВП в правительстве Виктора Назарова и сохранил этот пост в правительстве Александра Буркова. Политическую карьеру он сделал как организатор и координатор регионального МГЕР, заработав скандальную известность акциями против гражданских активистов, в том числе с участием т.н. титушек или профессиональных гопников. Одним из первых решений Каракоза на посту чиновника стало сокращение числа т.н. гайд-парков в Омске, то есть мест, где мирные акции проводятся без уведомления и без согласования с властью.