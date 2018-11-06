Есть низший суд

Начальник главного управления внутренней политики Омской области Михаил Каракоз отправился изучать «общественно-политическую ситуацию в Омском районе». Из-за его неявки рассмотрение административного дела в отношении правозащитника Игоря Пушкаря отложено на две недели.

6 сентября в Омске продолжилась серия «судов» по делам о массовых мероприятиях. 9 сентября, напомним, в городе прошла массовая акция против пенсионной реформы, организованная областным Штабом Навального, в ходе которой были задержаны несколько человек. Административное дело, возбужденное по ч. 5 ст. 20.2 КоАП в отношении задержанного в ходе мирного шествия Игоря Пушкаря, рассматривалось в первой инстанции. Ранее «судья» Юрий Гунгер отложил процесс, удовлетворив ходатайство защиты о вызове в качестве свидетеля начальника Главного управления внутренней политики Михаила Каракоза, «чтобы последний пояснил свою позицию по поводу согласования акции 9 сентября».

Выяснилось, однако, что Каракоз не смог явиться на слушание, поскольку находится в командировке «за пределами Омска» — в Омском районе. Как следует из представленных документов, начальник ГУВП подписал специальное распоряжение и собственноручно отправил себя в однодневную командировку изучать «общественно-политическую ситуацию в Омском районе».

В «суд» явился составивший протокол о задержании сотрудник полиции Мартыненко, который сообщил, что административным правонарушением является участие в массовой акции, о чем он оповестил граждан, зачитав текст, который ему выдали на инструктаже. Как отметили представители Штаба, на видео зафиксировано, что предупреждение оглашалось не через мегафон.

Игорь Пушкарь — известный омский юрист и правозащитник, председатель правления Общества по защите прав потребителей в сфере страхования, член общественного совета и экспертного совета при УФАС по Омской области.

Михаил Каракоз возглавил ГУВП в правительстве Виктора Назарова и сохранил этот пост в правительстве Александра Буркова. Политическую карьеру он сделал как организатор и координатор регионального МГЕР, заработав скандальную известность акциями против гражданских активистов, в том числе с участием т.н. титушек или профессиональных гопников. Одним из первых решений Каракоза на посту чиновника стало сокращение числа т.н. гайд-парков в Омске, то есть мест, где мирные акции проводятся без уведомления и без согласования с властью.