День бандитского единства

Трое неизвестных избили и несколько часов насильно удерживали председателя Омского областного Комитета по правам человека Валентина Кузнецова.

Инцидент произошел 2 ноября в пригородном поселке Омский, где Валентин Николаевич осуществлял видеосъемку территории так называемого китайского городка.

Правозащитники подключились к проблеме после того, как жители поселка на собрании высказались против строительства жилого городка для иностранных рабочих, привлекаемых к модернизации Омского нефтезавода.

Как сообщает «Новая газета», после завершения съемки дорогу правозащитнику перекрыл человек, который назвался «представителем собственника». Когда Кузнецов попытался уйти, на него напали трое неизвестных мужчин крепкого телосложения. Они сбили 74-летнего правозащитника с ног, заломили руки за спину, связали и начали избивать его, а затем заблокировали в своей машине.

Ни один из прибывших на место происшествия полицейских в течение нескольких часов даже не попытался освободить правозащитника. Отпустили его лишь после того, как коллеги Кузнецова дозвонились до областного УВД.

На фото — стоп-кадр из видео, которое успел снять Валентин Кузнецов.