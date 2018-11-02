Все летит в Балашиху

Любительская хоккейная лига и Федерация хоккея Омской области еще 17 августа объявили о локауте в связи с отсутствием у федерации аккредитации. Однако, еще оставался шанс, что при его получении до 1 ноября, удастся провести Первенство области и Первенства Омска среди любительских команд.

По информации хоккеистов, к настоящему моменту Федерация хоккея Омской области по-прежнему не имеет аккредитации, что подтверждается отсутствием в базе нормативных актов минспорта соответствующего постановления.

Заявление ФХОО и ЛХЛ от 17 августа 2018 г.

Проведение Первенства Омской Области, а также городского Первенства среди любительских хоккейных команд в сезоне 2018/2019 невозможно из-за отсутствия аккредитации Федерации хоккея Омской области. Федерация Хоккея Омской области и Президиум Любительской Хоккейной Лиги сообщает, что отсутствие аккредитации Федерации Хоккея Омской области делает невозможным проведение Первенства Омской Области, а также городского Первенства среди любительских хоккейных команд. Это серьезный урон для развития хоккея в Омске и Омской области. Напомним, что в сезоне 2017/2018 в Первенствах области и города играло 32 взрослых и 22 детских команды, сыграно более 400 матчей между взрослыми командами и более 100 матчей между детскими командами. Сезон длился с 10 октября 2017 года по 15 мая 2018 года. Во время сезона проводилось 12-18 матчей еженедельно. Участие в соревнованиях приняли более 900 взрослых хоккеистов и более 450 детей. 15 сезонов Любительская Хоккейная Лига ежегодно проводили такие насыщенные и массовые соревнования, но ответственные лица области и города уклонились от решения вопроса по аккредитации областной Федерации хоккея и дальнейшее проведение первенств области и города прекращено. Переезд ХК «Авангард» в Балашиху, неясность с местом проведения домашних матчей «Омскими ястребами», органично дополнились локаутом крупнейшей Любительской Хоккейной Лиги и ситуацией с первенством Омской области. Президиум Любительской Хоккейной Лиги заявляет, что в случае аккредитации Федерации хоккея Омской области до 1 ноября 2018 года, ЛХЛ готово провести Первенство Омской области 2018/2019 годов.

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