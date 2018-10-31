Не так важен праздник, как его ожидание

Установку «Памятного монумента, посвященного основанию Калачинска и станции Калачинская» задумывали приурочить к 220-летнему юбилею райцентра, который отмечался в 2015 году. Но проект появился только в 2016 году, а возводить памятный знак начали только год назад. Теперь же, как гордо заверяет «Омская губерния», создание памятного монумента предусмотрено планом подготовки уже к 225-летию со дня основания Калачинска.

Реконструкция привокзальной площади по проекту ООО «Омскгражданпроект» предполагает установку стелы высотой 13,5 метра на восьмигранном основании. Монумент должен быть облицован индийским гранитом, на гранях основания-призмы будут нанесены надписи об исторических этапах закладки и развития Калачинска. «Пилоны [стелы] символизируют два начала города Калачинска – река и железная дорога. На пилонах будут размещены символические скульптурные группы «первые поселенцы» и «первый паровоз». Площадь вокруг стелы будет выложена тротуарной плиткой, а по периметру будут размещены площадки для отдыха со скамьями. Ночью монумент будет подсвечиваться светильниками», — сообщает администрация района. Cтелу увенчивает арка, символизирующая подкову, озеро Калач и купол неба.

Подрядчиком работ через систему госзакупок было выбрано ООО «Правовой центр независимой экспертизы, оценки и строительства «Контроль ДИЕЗ» (Омск), о чем в июле 2017 года сообщал KVnews. Предложенная им цена составляла 6,2 млн рублей. Между тем, сейчас на объекте трудится ООО «СпарСити». Работы по контракту оно должно завершить 1 ноября 2018 года, но, по данным местной администрации, выполнило их на 65%. То есть, стела установлена, но не облицована. Для проведения работ с мрамором необходимо или возводить вокруг монумента утеплительный короб — или ждать тепла от природы.

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